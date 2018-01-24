"البحوث" يوضح وقت رفع أجهزة الإنعاش عن المريض وإعلان وفاته

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الشخص يعتبر شرعا قد مات إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه وإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة " وذلك وفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي،المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية 1986م.

وأضافت اللجنة في معرض ردها على سؤال:"ما هي الحالات المرضية التي يجوز شرعا فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها، وما هي شروط وضوابط ذلك؟ وهل يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل المريض من عدمه؟" إن المعتبر في فصل الأجهزة هو حكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وعليه فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل الميت على ذلك .