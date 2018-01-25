عمرو أديب: "مش عاوزين نعمل مزارع سمكية بس عاوزين مزارع سياسية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب أن يكون هناك تركيز من الآن على الانتخابات الرئاسية في 2022، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نبحث عن أفضل من سيمثل مصر في تلك الانتخابات.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هناك العديد من الدول تنتج كوادر قادرة على القيادة، ومنها فرنسا التي يرؤسها حاليا "ماكرون" ذو الـ 39 من عمره وكذلك الرئيس "أوباما" الذي تولى حكم أمريكا في عمر صغير.

وأشار أديب، إلى أن مصر ليست أقل من تلك الدول وأن بها كوادر تستطيع أن تقود الدولة نحو مستقبل أفضل، متابعا "مش عاوزين تيجي 2022 واحنا محتارين ياترى مين هايترشح لا خالد علي بيفكر لا شفيق مع احترامنا للجميع.. مش عاوزين نعمل مزارع سمكية بس عاوزين مزارع سياسية احنا محتاجين انتاج كوادر سياسية الفترة الجاية".