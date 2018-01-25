والد الشهيد عمرو صلاح بعد تكريم السيسي: "الفراق صعب بس إحنا مبسوطين"

أشاد صلاح عفيفي، والدة الشهيد عمرو صلاح، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجله الشهيد خلال احتفالات عيد الشرطة، قائلًا: "النهاردة كأنه عيد، شعور عظيم جدًا بتكريم السيسي، لنجلي الشهيد بالرغم من الآلام التي لحقت بنا".

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، على قناة "العاصمة"، أن نجله الشهيد كان يُدافع عن الوطن وهو واجب لكل مصري شريف، موضحًا أن أي شخص في الشرطة يضع روحه، على يده من أجل حماية كبار السن والأطفال.

وتابع: "الفراق علينا صعب ولكن إحنا مبسوطين إنه استشهد، ابني عاش بطل واستشهد بطل".