رغدة السعيد: لغة جسد خالد علي عبرت عن استسلامه

"قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الأوراق للانتخابات"، إعلانًا صدح به المحامي الحقوقي، خالد علي، خلال مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية، لحسم موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس المقبل، على الرغم من إعلان حملته البدأ في جمع التوكيلات الخاصة بترشحه خلال الأيام القليلة الماضية.

لغة جسد المرشح الرئاسي السابق غلب عليها الحزن والغضب واليأس، وفقًا للدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، مرجعة ذلك إلى عدم سيطرته على حديثه واستخدام ألفاظ، وكلمات مكررة لمحاولة إعادة التوزان في الخطاب، رغم قراءته من النص المكتوب.

تعبيرات الوجه طوال فترة إلقاء الكلمة اتسمت بـ"التكشيرة" وعدم الرضا والحزن، رغم استخدامه الألفاظ الهتافية في بعض الجمل لتحفيز الحضور، حسب حديث "السعيد" لـ"الوطن"، موضحة أن نبرة الصوت انخفضت أثناء ثنائه والإشادة بمجهود حملته الانتخابية.

خلال إلقاء خالد علي الكلمة أمام مؤيديه، ظهرت علامات الشجن والحزن على وجهه مع تغير نبرة صوته بين الحين والآخر، إضافة إلى استخدام يده في بعض الأحيان، ما يدل على نوع من أنواع الاستسلام واليأس، بحسب خبيرة لغة الجسد، ناهيك عن استخدمه نبرة الصوت المنخفضة التي كانت، إحدى خيارات المرشح السابق لكسب تأييد مؤيديه وإظهاره نفسه بصورة المناضل.

"ضم عيونه مع شفايفه" بدا على لغة جسد المحامي الحقوقي خالد علي، خلال توجيه بعض الاتهامات للسلطة أو للدولة تعبيرًا عن مشاعره السلبية، وفقًا لـ"السعيد"، مشيرة إلى أن المرشح الرئاسي السابق حاول إظهار حالة من الاطهاد ومبررات انسحابه عن الترشح.