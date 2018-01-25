تسجيل الدخول

الوطن

رغدة السعيد: لغة جسد خالد علي عبرت عن استسلامه

اليوم AM 12:53
كتب: عبد الحميد جمعة
رغدة السعيد: لغة جسد خالد علي عبرت عن استسلامه

خالد علي

"قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الأوراق للانتخابات"، إعلانًا صدح به المحامي الحقوقي، خالد علي، خلال مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية، لحسم موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس المقبل، على الرغم من إعلان حملته البدأ في جمع التوكيلات الخاصة بترشحه خلال الأيام القليلة الماضية.

لغة جسد المرشح الرئاسي السابق غلب عليها الحزن والغضب واليأس، وفقًا للدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، مرجعة ذلك إلى عدم سيطرته على حديثه واستخدام ألفاظ، وكلمات مكررة لمحاولة إعادة التوزان في الخطاب، رغم قراءته من النص المكتوب.

تعبيرات الوجه طوال فترة إلقاء الكلمة اتسمت بـ"التكشيرة" وعدم الرضا والحزن، رغم استخدامه الألفاظ الهتافية في بعض الجمل لتحفيز الحضور، حسب حديث "السعيد" لـ"الوطن"، موضحة أن نبرة الصوت انخفضت أثناء ثنائه والإشادة بمجهود حملته الانتخابية.

خلال إلقاء خالد علي الكلمة أمام مؤيديه، ظهرت علامات الشجن والحزن على وجهه مع تغير نبرة صوته بين الحين والآخر، إضافة إلى استخدام يده في بعض الأحيان، ما يدل على نوع من أنواع الاستسلام واليأس، بحسب خبيرة لغة الجسد، ناهيك عن استخدمه نبرة الصوت المنخفضة التي كانت، إحدى خيارات المرشح السابق لكسب تأييد مؤيديه وإظهاره نفسه بصورة المناضل.

"ضم عيونه مع شفايفه" بدا على لغة جسد المحامي الحقوقي خالد علي، خلال توجيه بعض الاتهامات للسلطة أو للدولة تعبيرًا عن مشاعره السلبية، وفقًا لـ"السعيد"، مشيرة إلى أن المرشح الرئاسي السابق حاول إظهار حالة من الاطهاد ومبررات انسحابه عن الترشح.

أخبار متعلقة

بسمة وهبة عن خالد علي: "كان هيبقى رئيس مصر ازاي؟!"

بسمة وهبة عن خالد علي: "كان هيبقى رئيس مصر ازاي؟!"

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على انسحاب خالد علي من سباق الترشح للرئاسة، بعد إعلانه ذلك في المؤتمر الصحفي، موضحة أن هناك بعض الشبهات في تلقى علي تمويلات من الخارج.
خالد رفعت عن تراجع خالد علي عن خوض سباق الرئاسة: "معرفش يجمع توكيلات"

خالد رفعت عن تراجع خالد علي عن خوض سباق الرئاسة: "معرفش يجمع توكيلات"

علق خالد رفعت ، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، على انسحاب خالد علي، من سباق الرئاسة، موضحًا أن خالد علي لم يستطيع استكمال نصف العدد المطلوب
كواليس الـ 48 ساعة الأخيرة قبل تراجع خالد علي عن الترشح للرئاسة

كواليس الـ 48 ساعة الأخيرة قبل تراجع خالد علي عن الترشح للرئاسة

"اليوم نعلن قرارنا بأننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نتقدم بأوراق ترشحنا في سياق استنفذ كل أغراضه من وجهة نظرنا قبل أن يبدأ"
فقيه دستوري ردا على خالد علي: التأييدات تكون بحيازة المرشح للرئاسة

فقيه دستوري ردا على خالد علي: التأييدات تكون بحيازة المرشح للرئاسة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه يجب أن يقدم المرشح للرئاسة، النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشح، موضحًا أن معنى هذا أن نماذج التزكية..
أحمد موسى: حملة خالد علي حصلت على 14 ألف توكيل فقط

أحمد موسى: حملة خالد علي حصلت على 14 ألف توكيل فقط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حملة خالد علي حصلت على 14 ألف توكيل، فقط لا غير، للترشح للانتخابات الرئاسية، حتى هذه اللحظة.
"مقاطعة وتراجع وخسارة".. حكاية 3 انتخابات رئاسية ظهر فيها خالد علي

"مقاطعة وتراجع وخسارة".. حكاية 3 انتخابات رئاسية ظهر فيها خالد علي

"لن نخوض هذا السباق الانتخابي"، هكذا جاء قرار المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، معلنًا انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي تجري في مارس المقبل.
تامر أمين: خالد علي لم يجمع سوى 8 آلاف توكيل فقط

تامر أمين: خالد علي لم يجمع سوى 8 آلاف توكيل فقط

قال الإعلامي تامر أمين، إنه حصل على معلومات مفادها أن المحامي خالد علي انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم قدرته على جمع التوكيلات.

التعليقات

«لاعبو السعودية» يحترفون بإسبانيا.. والفراعنة إلى دورى «المملكة»

الأكثر قراءة

عاجل