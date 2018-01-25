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الوطن

مسؤول إيطالي: الھجرة لا تھدد الأمن القومي

منذ 22 دقيقة
كتب: وكالات
مسؤول إيطالي: الھجرة لا تھدد الأمن القومي

صورة أرشيفية

قال مسؤول أمني إيطالي، إن ظاهرة الهجرة لا تشكل تهديدا بالنسبة للأمن القومي، بل قد تكون فرصة.

وأضاف مدير عام نظام معلومات أمن الجمهورية (Dis) أليساندرو پانسا في كلمة بجامعة كاتانيا (صقلية)، أنه لا بد من دراسة الظواهر وتحليلها وإعادة سردها، وليس العكس، فعندما اندلعت ظاهرة الإرهاب، أطلقت لفترة طويلة، الرسالة السلبية بأن الإرهابيين يصلون إلى بلادنا متخفين بين تدفقات الهجرة، وأن ما يبرهن أن هذا هراء حقيقة أنه لم يحدث، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وأكد پانسا، أنه لو كنا قد درسنا وفهمنا المشكلة الحقيقية منذ البداية، لما أقلقنا تفكيرنا لفترة طويلة دون داعٍ، لكن في الآونة الأخيرة لم تعد تعالج هذه المشكلة.

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