بوتين يلتقي نتنياهو الإثنين المقبل

أكدت الرئاسة الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل، الإثنين المقبل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء زيارته إلى روسيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه من المخطط أن ينعقد لقاء القمة في 29 يناير الجاري، بناءً على اتفاق مسبق بين الزعيمين، بحسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.

فيما لم يتطرق التصريح للمزيد من التفاصيل حول مكان انعقاد الاجتماع المرتقب، وأبرز المواضيع المطروحة على أجندته.