دينا عبدالكريم تقدم احتفالية العرض الأول لفيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"

أكد يوسف منصور المفوض الرسمي من قبل شركة أوغسطينوس للإنتاج والتوزيع السينمائي أن الإعلامية دينا عبدالكريم مقدمة برنامج "القاهرة 360" على فضائية القاهرة والناس، هي التي وقع عليها الاختيار لتقديم احتفالية العرض الأول لفيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" المقرر عرضه يوم السبت الموافق 3 فبراير القادم على مسرح الجمهورية.

يأتي ذلك بحضور أبطال الفيلم من تونس والجزائر وأيضًا المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، الفيلم بطولة عائشة بن أحمد، أحمد أمين بن سعد، عماد بن سمي، بهية الراشدي، نجلاء بن عبدالله، علي بن نورسيناريو وحوار سامح سامي وقصة عماد دبور، موسيقى سليم داده، ديكور توفيق الباهي، وأشرف على الإنتاج مستشار تنفيذي المصري يوسف منصور.

فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" استغرق تنفيذه 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقيه التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بالجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخيةه ومدى تأثيره على العالم الغربي، ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال إفريقية، ويكشف أيضًا عن حقائق وأسرار تاريخيه لهذه الشخصية، الفيلم حائز على جائزة الإنجاز الفني مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33.

وأبدت إدارة المهرجان والنقاد إشادتهم بالفيلم أثناء عرضه ضمن فعاليات المهرجان.

كما حاز أيضًا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، ولقى أيضًا استحسان الجمهور والنقاد أثناء عرضه على هامش مهرجان قرطاج بتونس.

وأشاد الفنان عادل إمام بالفيلم ومخرجه سمير سيف، وتم عرض الفيلم كعروض أوليه في اليونسكو بباريس والفاتيكان والفلبين والجزائر وتخطط شركة أوغسطينوس للإنتاج والتوزيع السينمائي لعرضه بدور العرض السينمائي قريبًا، الفيلم من إنتاج تونسي جزائري مشترك بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية والتونسية.