بالصور| محافظ البحر الأحمر يهنئ القيادات الأمنية بعيد الشرطة

هنأ اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، اللواء حسام كمال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وبحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وذلك بمديرية أمن البحر الأحمر.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بمشاركته في الاحتفال السنوي لعيد الشرطة الـ66، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يجدد تقدير الشعب المصري العظيم لعطاء أبنائه من رجال الشرطة في يوم عيدهم.

وأهدى عبد الله، درع المحافظة لمدير الأمن تقديرا للدور البارز لرجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن.

وشهد محافظ البحر الأحمر، واللواء حسام كمال مدير الأمن، حفلًا فنيًا بمسرح ممشى النصر بمدينة الغردقة، وذلك للاحتفال بعيد الشرطة السنوي الـ66 وتزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقال عبدالله، إن هذا اليوم تجلت فيه بطولات رجال مصر الأوفياء، الذين قدموا المثل في البسالة والشجاعة، برفضهم الخضوع للظلم والطغيان، وصمودهم حتى الاستشهاد بشرف وكبرياء، واضعين نصب أعينهم كرامة هذا الوطن العزيز الذي تهون من أجله كل التضحيات.