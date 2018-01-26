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الوطن

قابيل: مصر الأولى عالميا في النمو الصناعي خلال الـ4 أشهر الماضية

اليوم AM 12:29
كتب: محمود البدوي
قابيل: مصر الأولى عالميا في النمو الصناعي خلال الـ4 أشهر الماضية

طارق قابيل

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تشهد نموًا غير مسبوق في الصناعة في الفترة الحالية، وخلال الأربعة أشهر الماضية أصبحت أول دولة في العالم في معدل النمو الصناعي، بنسبة نمو 40% في الصناعة المصرية.

وأضاف "قابيل"، خلال حواره على قناة "روسيا اليوم"، أن زيادة النمو الصناعي يساهم في زيادة نسبة التشغيل وزيادة الاستثمارات الجديدة، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم اتخاذ العديد من القرارات التجارية للسيطرة على جودة المنتجات الواردة للسوق المصري.

وتابع: "هدفنا أن نكون لاعبا منافسا في الاقتصاد العالمي".

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