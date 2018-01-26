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الوطن

متحدث "الوفد": إجراء "البدوي" الكشف الطبي ليس معناه الترشح للرئاسة

اليوم AM 12:28
كتب: سمر نبيه
متحدث "الوفد": إجراء "البدوي" الكشف الطبي ليس معناه الترشح للرئاسة

النائب محمد فؤاد

قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، إنه كان هناك لقاءً، ضمّ كلا من، المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب الوفدي سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وياسر حسان عضو الهيئة العليا، وذلك في منزل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الحديث دار حول إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية في ظل خلو الساحة الانتخابية من منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن رئيس الوفد سيتقدم بطلب توقيع الكشف الطبي، اليوم الجمعة؛ استعداد للانتخابات الرئاسية، نظرا لأنه اليوم الأخير، مؤكدًا أن طلب الكشف الطبي ليس بالضرورة معناه الترشح في الانتخابات.

واستطرد: "سيكون هناك اجتماع عاجل للهيئة العليا الجمعة بدلا من السبت، لمناقشة الأمر واتخاذ القرار النهائي"، مشيرًا إلى أن الدكتور هاني سري الدين كان من الأسماء المطروحة للمشاركة في الانتخابات لكنه رفض.

وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لـ"الوفد"، إن غالبية الهيئة العليا ترفض ترشح أحد باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية، إلا أن المستشار بهاء أبوشقة طلب فرصة لمحاولة إقناعهم اليوم.

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