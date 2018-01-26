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الوطن

أستاذ علوم سياسية: لا سلام مع من يزيح القدس في المفاوضات

اليوم AM 01:30
كتب: خالد الأسمر
أستاذ علوم سياسية: لا سلام مع من يزيح القدس في المفاوضات

أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث "بكل وقاحة" على هامش اجتماعات منتدى دافوس، على إصراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أون لايف"، أن الإدارة الأمريكية لديها حسم في ملف القدس واللاجئين ولن تغيره، مشيرا إلى أنه بهذا الموقف فإن أمريكا أزاحت نفسها من مائدة المفاوضات بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

وأشار الرقب إلى أن "من يزيح القدس فلا سلام أو مفاوضات معه"، مضيفا أن حديث "ترامب" حول وجود خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو نوع من الوهم لأنه لا توجد أي خطة ترضي الفلسطينيين غير القدس.

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