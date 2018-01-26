مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 16 شرطيا مصابا في حادث مروري

استقبل مستشفى الإسماعيلية العام، اليوم، 16 شرطيا من قوة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، انقلبت سيارتهم وهي في طريقها إلى مقر خدماتهم الأمنية تجاه المجرى الملاحي.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، لـ"الوطن"، إن جميع الحالات مستقرة بعد أن خضعت للكشف والملاحظة الطبية وجاءت جميع الحالات متأثرة بسحجات وكدمات وكسور إلا أن الحالة العامة مستقرة.

وقال مصدر أمني، إن حادث الانقلاب جاء نتيجة خطأ في عملية السير المروري بعد تعطل السيارة نتيجة حدوث مشكلة في محرك السيارة الذي أخل بتوازنها ليؤدي إلى انقلابها في الحال.

وأشار إلى أن عددا من القيادات الأمنية توجهت إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للأفراد، ومتابعة إجراءات مغادرتهم المستشفى بعد التأكد من سلامة الحالة العامة لهم.