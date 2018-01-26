AT-DATA تفتتح أول فروعها لتقديم خدمات we للتليفون الثابت والمحمول

أعلنت شركة AT-DATA الشركة المصرية العاملة في مجال خدمات الاتصالات والمحمول، افتتاح أول فروعها بشارع الهرم بالجيزة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بنظام "الفرانشايز"، لتقديم كل خدمات المصرية للاتصالات "بيع شرائح المحمول أو استبدالها أو شحن رصيد أو دفع فواتير سواء للتليفون المحمول أو التليفون الأرضي وكذلك الإنترنت".

وأعرب أحمد عبد الله رئيس شركة AT-DATA عن سعادته باختياره ضمن أبرز موزعي الشركة المصرية للاتصالات، باعتبارها أول مشغل اتصالات متكامل في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هدف الشركة هو زيادة حجم عملاء شبكة WE، وتقديم أفضل خدمات بأعلى مستوى احترافي، وخصوصا أن الفرع مزود بكل الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات علاوة على بيع أول هاتف مصري الصنع من شركة "سيكو".

أضاف عبد الله، أن فرع الهرم يعد واحدا من بين 10 فروع تنوي الشركة الإعلان عن افتتاحها، خلال العام الحالي، سواء في القاهرة او في صعيد مصر، حيث تصل مساحة الفرع 140 مترا مربعا، وتم تزويده بكل وسائل للأمان والراحة، لتقديم كل الخدمات لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الكرام من خلال 100 موظف جاهزون للرد على أي استفسار والمساعدة في إنهاء إجراءات العملاء.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات نجحت في وقت قياسي من كسب ثقة المصريين، حيث جذبت الشركة مليوني عميل خلال 60 يوما من بدء تقديم خدمات المحمول أن تسعى الشركة إلى زيادة أعداد المشتركين خلال الفترة الحالية.