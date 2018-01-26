غدا.. "التيار الديمقراطي" يحدد موقفه من المشاركة في انتخابات الرئاسة

يعقد تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب «تيار الكرامة، والتحالف الشعبي، والدستور، والعدل، ومصر الحرية» وعدد من الشخصيات العامة، اجتماعا مساء غدا لبحث المشهد السياسي ومناقشة ما يجري على الساحة حاليا من أحزاب.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار الديمقراطي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو مؤسسة حماية الدستور، والمهندس ممدوح حمزة، وممثلين عن القوى المدنية الليبرالية.

وقال السفير معصوم مرزوق، إن الاجتماع سيتطرق لمناقشة موقف القوى المدنية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس المقبل، مشيرا إلى أن كل الاتجاهات ستكون مطروحة للنقاش.

وأكد «مرزوق»، أن الاتجاه الغالب داخل التيار الديمقراطي يتجه نحو مقاطعة الانتخابات وهناك اتجاه آخر وهو المشاركة وإبطال الأصوات.