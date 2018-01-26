موجز الثالثة| مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 16 شرطيا

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرًا، وفيها استقبل مستشفى الإسماعيلية العام، اليوم، 16 شرطيا من قوة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، انقلبت سيارتهم وهي في طريقها إلى مقر خدماتهم الأمنية تجاه المجرى الملاحي.

كما قال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية، إنه هناك 6 شخصيات طلبوا توقيع الكشف الطبي لخوض انتخابات الرئاسة حتى الأن.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ30 للقمة الإفريقية خلال الفترة من 22 – 29 يناير 2018.

كما يناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ملف عودة حسام غالي، لاعب وسط النصر السعودي الحالي والأهلي السابق، إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية الجارية.

مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 16 شرطيا مصابا في حادث مروري

سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي

رئيس المجالس الطبية: 6 أشخاص طلبوا توقيع الكشف الطبي لخوض الانتخابات

وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

"مستقبل وطن" عن دفع "الوفد" بمرشح للرئاسة: أمر لا بد منه

شوقي عن تطوير التعليم بمصر: "نؤمن أن الاستثمار في العقول أقيم استثمار"

وزير الأوقاف: من تمنى الشهادة فهو شهيد حتى لو مات على فراشه

«الخطيب» يعرض ملف عودة «غالي» على لجنة الكرة

«صلاح» يغيب عن التشكيل الأساسي لليفربول أمام وست بروميتش «حجازي»

سكرتير المنظمة البحرية الدولية: نأمل في التعاون مع ميناء الإسكندرية

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري

بالصور سقوط أمطار غزيرة على سواحل دمياط وإغلاق بوغاز عزبة البرج

حي منتزه ثان بالإسكندرية يستكمل أعمال صيانة شبكة الكهرباء

أمريكي من أصل مصري ينافس باراك أوباما على ولاية "ميتشجان".. فمن هو؟

ضبط سائق لسرقته هاتف سائحة روسية بالغردقة

القبض على عصابة "كوسة" لسرقة السيارات في القليوبية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق "بلبيس - العاشر"