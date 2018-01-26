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الوطن

موجز الثالثة| مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 16 شرطيا

منذ 17 دقيقة
كتب: هبة وهدان
موجز الثالثة| مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 16 شرطيا

صورة أرشيفية

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرًا، وفيها استقبل مستشفى الإسماعيلية العام، اليوم، 16 شرطيا من قوة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، انقلبت سيارتهم وهي في طريقها إلى مقر خدماتهم الأمنية تجاه المجرى الملاحي.

كما قال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية، إنه هناك 6 شخصيات طلبوا توقيع الكشف الطبي لخوض انتخابات الرئاسة حتى الأن.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ30 للقمة الإفريقية خلال الفترة من 22 – 29 يناير 2018.

كما يناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ملف عودة حسام غالي، لاعب وسط النصر السعودي الحالي والأهلي السابق، إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية الجارية.

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