الحكومة اليوم| عدم استهداف "تحديد النسل" وإنشاء مختبر للألياف الزجاجية

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس الجمعة:

الخارجية

بحث سامح شكري وزير الخارجية أمس، مع والتار مزمبي وزير خارجية زيمبابوي التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية، فضلا عن التنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي- إن شكري استهل لقاءه مع مزمبي على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للدورة العادية الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، بالتهنئة على توليه منصبه الجديد، معرباً عن تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي، والارتقاء بمعدل التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين.

الخارجية

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال بناء القدرات للكوادر من غانا عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين.

التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، حول توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز وشركة جوشي للألياف الزجاجية؛ بهدف إنشاء مختبر مصري صيني للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة.

الصحة

أعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى للاستفادة من الواعظات الدينيات فى المحافظات، خاصةً فى المناطق الأكثر إنجاباً، بالتعاون مع مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، للمساهمة فى حل المشكلة السكانية وكثرة المواليد بهذه المناطق، كأحد المحاور الأساسية لخفض الزيادة السكانية بواقع 300 ألف مولود جديد كل عام.

الصحة

أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أن استخدام البعض لمصطلح "تحديد النسل"، هو أمر خاطئ، وأن الدولة لا تستهدفه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف وزير الصحة والسكان، لـ"الوطن"، أن الوزارة تتحرك في مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة عبر "تنظيم الأسرة"، وليس "تحديد النسل".

التربية والتعليم

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ألقى محاضرة عن تطوير التعليم فى مصر وأساليب التعلم خلال الثورة الصناعية الرابعة أمام مفكرى التعليم بالعالم أثناء مشاركته فى المنتدى العالمى للتعليم بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور وزيرة التعليم الجزائرية السيدة نويرة بن غبريط رمعون، والدكتور تيراكيت جيرون سينستن وزير التعليم التايلندى، والدكتور ماتيس ماتيس كبير مستشارى تطوير التعليم العالمى، وممثلي 100 دولة، وأعضاء البرلمان البريطانى، والبرلمان الاسكتلندى، والسفير ناصر كامل سفير مصر ببريطانيا.

النقل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم تطبيق قرار زيادة أسعار التذاكر الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، على كافة أنواع القطارات "المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية"، و"الـvip بدرجتيها الأولى والثانية"، و"عربات القطارات النوم والخدمات الفندقية والسياحية"، و"المميزة"، و"المطورة"، موضحا أن جميع الزيادات التى سيتم تطبيقها مناسبة للجميع.

الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية الأذان الموحد مسألة مهمة وضرورية، مشددا على أن الأمر لا يحتمل أي خطأ وهذا ما يؤخر في التطبيق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن هناك مناقشات من أجل التعاقد مع شركة فنية لتوحيد الأذان على المساجد، لافتا إلى أن هناك مهلة شهرين للبت النهائي في القضية.

وزيرة الثقافة

زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خيمة "حلايب وشلاتين" في معرض الكتاب، والتي تم فيها تقديم عروض وأغان من التراث فيها، والتي تجاوب معها الحضور بشكل كبير.

واشترت وزيرة الثقافة، مشغولات يدوية من الخيمة بقيمة 400 جنيه تشجيعا لهم.

السياحة

قال عبد الفتاح العاصي، وكيل وزارة السياحة، إنه بعد ظهور بعض حالات الإعياء الأخرى لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قامت وزارة السياحة بإرسال تنبيه شديد اللهجة لجميع الفنادق العائمة مفاده بأن الوزارة لن تتهاون مع أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة.