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الوطن

الإثنين.. حفل توقيع "إسماعيل يس بين السماء والأرض" بمعرض الكتاب

منذ 8 دقيقة
كتب: هبه صبيح
الإثنين.. حفل توقيع "إسماعيل يس بين السماء والأرض" بمعرض الكتاب

كتاب اسماعيل يس

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الإثنين المقبل في الثالثة عصرا، حفل توقيع كتاب "إسماعيل يس بين السماء والأرض" للكاتب الصحفي عماد خلاف.

الكتاب صادر عن دار "دلتا للنشر والتوزيع"، وحرص الكاتب على تناول حياة إسماعيل يس رائد من رواد الكوميديا في الوطن العربي، بالإضافة إلى كونه بداية لمجموعة من الكتب عن ملوك الكوميديا في الوطن العربي، زينات صدقي، عبد الفتاح القصري، الخواجة بيجو، عبد السلام النابلسي، الخواجة بيجو وغيرهم ممن امتعونا خلال السنوات الماضية.

وكشف عماد خلاف، عن أنه آثر الكتابة عن إسماعيل يس لكونه حيا بيننا حتى هذه اللحظة ولا يزال يمتعنا من خلال أفلامه التي تخطت مائتين فيلم، مشيرا إلى أن الفنان الكوميدي كان يتسابق عليه المخرجون والفنانون لمشاركته أفلامه، بالإضافة إلى وجود توأم روحه الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري الذي كتب معظم أفلامه، بالإضافة إلى مسرحياته.

ويتأسف "خلاف" لعدم وجود أي من مسرحيات الفنان الكوميدي إسماعيل يس في أرشيف التليفزيون المصري، وعدم وجود أي منها وتم مسحها جميعا، بالإضافة إلى عدم وجود شارع أو ميدان باسمه سواء في القاهرة أو السويس أو مكان على أرض الوطن، مطالبا وزيرة الثقافة بإطلاق اسمه على أي من شوارع القاهرة.

واعتبر خلاف أن نجوم الكوميديا الذين أضحكونا وأمتعونا لم يأخذوا حقهم إلى الآن، فضلًا عن وجود جوانب كثيرة مجهولة لديهم لم يكشف عنها بعد، لذلك سيكتب عنهم في سلسلة بدأها بإسماعيل يس.

واعتمد صاحب الكتاب كما يشير على مجموعة مقالات كتبها إسماعيل يس في عدد قديم من مجلة "الكواكب" ومجلة "الإذاعة والتليفزيون" تعود لعام 1956.

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