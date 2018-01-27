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الوطن

موجز الـ3 صباحا| وفاء عامر تكشف كواليس زيارتها لمبارك

منذ 15 دقيقة
كتب: طاهر محمد
موجز الـ3 صباحا| وفاء عامر تكشف كواليس زيارتها لمبارك

وفاء عامر

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها لم تستطع تحديد موقفها بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن زوجها نصحها بالتروي وعدم تحديد موقف مسبق، مع أي تيار، وهذا ما دفعها لزيارة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأضافت عامر، خلال حوارها ببرنامج "أنا وأنا"، الذى يذاع على قناة ON E، وتقدمه الإعلامية سمر يسرى: "بعد ثورة يناير اكتشفت إن بلدنا كانت بتتسرق وبتضيع، كنت حابة أسمع من الرئيس مبارك إجابات عن أسئلة كتير".

وتابعت: "زرته، وهو راجل عسكرى محترم، سألته ليه مهربتش، قالى يرضيكى يقولوا على اللى حكم مصر 30 سنة حرامى، انا مسرقتش ومقتلتش".

وأضافت: "سألته على الـ70 مليار دولار، وكان رده دمه خفيف جداً، وقالى طب لما يرجعوا 70 مليار من سويسرا يعملوا حسابى مش أنا مواطن".

من ناحية أخرى، صوتت هيئة التفاوض السورية ضد المشاركة بمؤتمر "سوتشي" في روسيا أواخر الشهر الحالي بأغلبية 26 صوتا من أصل 36، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

 

 

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