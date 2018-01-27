غدا.. "المركز المصري" يعقد ندوة بعنوان "الاقتصاد.. الرؤية والإنجاز"

يعقد المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، مساء غد، ندوة تثقيفية بعنوان "الاقتصاد المصري.. الرؤية والإنجاز" بالقاعة المستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر، أن تشهد الدورة مشاركة واسعة من خبراء الاقتصاد والباحثين والمعنيين، وضيف الندوة الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة، ويديرها اللواء هاني غنيم رئيس مجلس أمناء المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.

وأكد المركز، في بيان صادر اليوم، أن المركز عكف على إقامة ندوة تثقيفية شهرية تقدم للمرة الثالثة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وهي سلسلة من الندوات التثقيفية التي نستهدف من خلالها مناقشة كافة المستجدات على الساحة العامة سواء كانت ثقافية أو سياسية أو اقتصادية، بغرض تشريحها وبحثها من كافة الجوانب وإعداد التصورات اللازمة لمعالجتها.

وأشار المركز، إلى أن هذه الندوات يخرج عنها توصيات تُرسل تباعًا في أعقاب كل ندوة إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيالها، إضافة إلى نشرها في وسائل الاعلام بغرض تعميم فائدتها والمساهمة في تثقيف جموع المواطنين.