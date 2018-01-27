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الوطن

تأجيل الطعن على قرار وقف 7 قنوات دينية لـ 10 مارس

منذ 31 دقيقة
كتب: الوطن
تأجيل الطعن على قرار وقف 7 قنوات دينية لـ 10 مارس

مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث 7 قنوات دينية مغلقة، إلى جلسة 10 مارس المقبل.

وحمل الطعن رقم 5851/8168/10742 لسنة 57 قضائية عليا.

كان الشيخ الراحل يوسف البدري، أقام دعوى ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.

وطالب البدري في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد

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