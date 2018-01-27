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الوطن

زاهي حواس يلتقي الأطفال محبي التراث.. 5 فبراير

منذ 31 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
زاهي حواس يلتقي الأطفال محبي التراث.. 5 فبراير

زاهي حواس ارشيفية

يلتقي الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري ووزير الأثار الأسبق، في 5 فبراير المقبل، من سفح الهرم، أطفال جمعية محبي الآثار وهي الجمعية التي أعلن حواس تدشينها، بعدما لاحظ مؤخرًا وجود عدد كبير من الأطفال مهتمين بالآثار وبتفاصيل الفراعنة وحياتهم وأعمالهم، على حد تعبيره.

وقال "حواس"، في تصريحات له، أن الهدف من الجمعية تكوين جيل من الأطفال ينشأ على حب آثار مصر، مضيفًا: "سأعمل في البداية على إهداء هؤلاء الأطفال كتبي المدونة خلال رحلتي الطويلة مع الفراعنة، وكذلك رحلات أثرية لهم لتعرفهم على الطبيعة وآثار مصر العظيمة".

وطالب حواس أولياء الأمور بالاهتمام بأبنائهم وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، مؤكدا أنه يتبنى الأطفال المهتمون بآثار مصر من خلال مركز زاهي حواس للمصريات الذي أنشأه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

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