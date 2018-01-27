"مهندسين أسيوط" تغلق باب التنازلات عن الترشح مساء اليوم

تُغلق اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم السبت، باب تلقي التنازلات عن الترشح، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، عقب غلق باب الترشح.

وقال المهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إن اللجنة لم تستقبل حتى الآن أي طلب بالتنازل عن الترشح من المهندسين المتقدمين لخوض انتخابات النقابة، مشيرا إلى إنه سوف يتم غلق باب تلقي التنازلات في الثامنة من مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين غدًا.

فيما أكد محمد فرغلي محفوظ سكرتير اللجنة، إن اللجنة عملت منذ إعلان فتح باب الترشح، وفق التعليمات الواردة إليها من اللجنة العليا، وألتزمت الحياد مع جميع المرشحين، موضحًا أن فترة تلقي التنازلات كان من المقرر إنتهاؤها يوم الخميس الماضي، ولكن الموعد المحدد صادف أجازة رسمية.

وأضاف هيثم محمد ثابت المستشار الإعلامي للنقابة فى تصريحات صحفية له اليوم، إنه إعمالًا لنصوص قانون المرافعات فقد تقرر مد فترة تلقي التنازلات إلى أول يوم عمل وهو اليوم السبت الموافق 27 يناير، كموعد أخير لتلقي التنازلات من المرشحين، مشددًا على أن جميع العاملين بالنقابة يلتزمون الحياد تجاه المرشحين، دون تمييز أو دعمٍ لمرشح أو قائمة بعينها.

جدير بالذكر، أن الانتخابات ستجرى على مقاعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي، وسيتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب يوم الجمعة 23 فبراير المقبل، بينما تجرى يوم الجمعة 2 مارس انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملون، والإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، على أن يتم إجراء انتخابات الإعادة على مقعد النقيب العام الجمعة 9 مارس، وذلك حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضري