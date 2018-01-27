"التجديد والتعايش" يتصدران جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب

قدم جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب، العديد من الإصدارات والدراسات حول التَّجديد في الفكر والعلوم الإسلاميَّة، وثقافة السَّلام والتَّسامح والتعايش المشترك.

ومن أبرز هذه الإصدارات، التي يتم بيعها للجمهور بأسعار رمزية، مقالاتٌ في التجديد، التُّراث والتجديد، مناقشاتٌ وردودٌ، نظراتٌ في فكر الإمام الأشعري، حديثٌ في العلل والمقاصد، باعتناء وتصدير الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

- الحب في القرآن الكريم، الأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين.

- الفكر الديني وقضايا العصر، للدكتور محمود حمدي زقزوق، رئيس مركز الحوار بالأزهر، عضو مجلس حكماء المسلمين.

- قول في التجديد، الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، عضو مجلس حكماء المسلمين.

- من مداخل التجديد، للدكتور محمد محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر، للعام الثاني على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السَّلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة.