نادي القضاة ينتهي من بعض مشروعات الإسكان ويسلمها للأعضاء

قال المستشار حازم رسمي، المتحدث باسم نادي القضاة، إن النادي انتهى من بعض مشروعات الإسكان وتسليمها إلى القضاة.

وأضاف أن هناك مشروعات إسكانية جديدة بصدد تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مدنية للقضاة، فضلًا عن مشروع إسكاني بالقاهرة الجديدة بمنطقة مثلث الأمل بالأسعار التي تبيع بها وزارة الإسكان.

وأشار إلى تدشين مكتبة إلكترونية متكاملة وتطبيق نظام إلكتروني يتم تحميله على التليفونات المحمولة للقضاة يستطيع القاضي بموجبه الإطلاع على المؤلفات القانونية للمكتبة؛ لمساعدتهم في عملهم فنيًا، والحصول على المعلومات القانونية في أسرع وقت.