لافتات رفض ترشح "البدوي" تحاصر "الوفد": السيسي مرشحنا للرئاسة

عبر عدد من أعضاء حزب الوفد عن رفضهم خوض السيد البدوي رئيس الحزب، لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث رفع بعضهم لافتات مكتوب عليها: "عبدالفتاح السيسي مرشح حزب الوفد بانتخابات رئاسة الجمهورية"، "نرفض التشكيك في مصداقية الوفد أمام الشعب المصري"، "حزب الوفد يصنع الرأي العام لا يتلقى التوجيهات"، "نرفض تقديم مرشح عن حزب الوفد بانتخابات رئاسة الجمهورية".

وتقدم السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، أمس، إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب إجراء الكشف الطبي، في خطوة تمهيدية للترشح لرئاسة الجمهورية 2018، في آخر أيام تلقي طلبات هذا الإجراء.

وقال الدكتور السيد البدوي، لـ"الوطن"، إن القرار النهائي بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية ستحسمه اليوم الهيئة العليا لحزب "الوفد"، بوصفها صاحبة القرار النهائي، فيما قال الدكتور صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، إن "لائحة الحزب تنص على وجوب عرض الأمر على الهيئة العليا، والهيئة الوفدية، وإن تجاوز هذه الإجراءات يجعل الترشح باطلا".

ويأتي ذلك بعد أن قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، 23 يناير، استبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، لكونه ما زال على قوة القوات المسلحة ولا يجوز قانونا منحه أي حق من الحقوق السياسية سواء التصويت أو الترشح في الانتخابات.

كما أعلن المحامي خالد علي، في مؤتمر صحفي، 24 يناير، تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال عصام شيحة، القيادي في حزب "الوفد"، إن الحزب لم يعلن بعد عن ترشح البدوي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف"، أمس، أن مؤسسات الحزب تشهد حالة من الارتباك، موضحًا أن قطاعًا كبيرًا في "الوفد" لم يتقبل القرار بعد، لأنه "كان مفاجئًا ومتأخرًا"، خاصة وأن الحزب قرر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات في وقت سابق.

فيما قال الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس الشرفي لحزب "الوفد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، إنه يحاول إقناع البدوي، رئيس الحزب بالترشح للرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن بعض الآراء في الحزب رأت أنه لابد من وجود مرشح للرئاسة إثراءً للديمقراطية وتعزيزا للتنافس الانتخابي.