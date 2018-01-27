موجز الثالثة| بدء اجتماع "الوفد" لحسم الترشح والوليد بن طلال حر طليق

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرا، فبدأ اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، منذ قليل، بحضور السيد البدوي رئيس الحزب والمستشار بهاء أبو شقة السكرتير العام، لبدء التشاور حول خوض البدوي، انتخابات رئاسة الجمهورية، مرشحًا باسم الوفد من عدمه، وسط حضور عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب.

كما أطلقت السلطات السعودية سراح الأمير الوليد بن طلال الذي كان محتجزا منذ نحو شهرين على خلفية حملة المملكة ضد الفساد، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في عائلته.

بدء اجتماع "عليا الوفد" بحضور "البدوي" و" أبوشقة"

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