تسجيل الدخول

الوطن

موجز الثالثة| بدء اجتماع "الوفد" لحسم الترشح والوليد بن طلال حر طليق

منذ 33 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
موجز الثالثة| بدء اجتماع "الوفد" لحسم الترشح والوليد بن طلال حر طليق

صورة أرشيفية

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرا، فبدأ اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، منذ قليل، بحضور السيد البدوي رئيس الحزب والمستشار بهاء أبو شقة السكرتير العام، لبدء التشاور حول خوض البدوي، انتخابات رئاسة الجمهورية، مرشحًا باسم الوفد من عدمه، وسط حضور عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب.

كما أطلقت السلطات السعودية سراح الأمير الوليد بن طلال الذي كان محتجزا منذ نحو شهرين على خلفية حملة المملكة ضد الفساد، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في عائلته.

 

بدء اجتماع "عليا الوفد" بحضور "البدوي" و" أبوشقة"

نجل المعزول يطلب مقابلة أسرته.. وقاضي "اعتصام رابعة" يوافق

"كاف" يدعو حسام حسن لحضور نهائي الأمم الأفريقية

"رويترز": إطلاق سراح الوليد بن طلال

مستشار وزير النقل: تنفيذ محور لوجيستي لتسهيل النقل من جميع موانئ مصر

مديرة "ابن خلدون": الشرطة التزمت بالمعايير الدولية في فض اعتصام رابعة

أخبار متعلقة

موجز الظهيرة| السيسي يغادر لإثيوبيا.. وتفاصيل الاعتداء على هشام جنينة

موجز الظهيرة| السيسي يغادر لإثيوبيا.. وتفاصيل الاعتداء على هشام جنينة

تنشر الوطن موجز الظهيرة، حيث غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة متجها لإثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، وذلك حسبما أفادت قناة "أون لايف" في نبأ عاجل
موجز الظهيرة| البدوي يجري الفحوصات الطبية بالشيخ زايد.. وتراجع الذهب

موجز الظهيرة| البدوي يجري الفحوصات الطبية بالشيخ زايد.. وتراجع الذهب

تقدم "الوطن" موجزا لهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث قالت مصادر مقربة من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد
موجز الثالثة| مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 16 شرطيا

موجز الثالثة| مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 16 شرطيا

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرًا، وفيها استقبل مستشفى الإسماعيلية العام، اليوم، 16 شرطيا من قوة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس
موجز الـ3 صباحا| وفاء عامر تكشف كواليس زيارتها لمبارك

موجز الـ3 صباحا| وفاء عامر تكشف كواليس زيارتها لمبارك

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث علقت الفنانة وفاء عامر، على فكرة ارتداء الحجاب، قائلة: "ربنا ج

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل