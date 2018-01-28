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الوطن

35 ألف جنيه مبيعات إصدرات قصور الثقافة في أول يوم في معرض الكتاب

اليوم AM 12:07
كتب: شيماء عادل
35 ألف جنيه مبيعات إصدرات قصور الثقافة في أول يوم في معرض الكتاب

قصور الثقافة

حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في سابقة هي الأول في تاريخ مبيعاتها بمعرض الكتاب بقيمة 35 ألف جنيه من مختلف السلاسل التي تصدرها في اليوم الأول للمعرض.

وتصدرت مبيعات إصدارات الهيئة من سلسلة الذخائر كتب "تهافت التهافت وتهافت الفلاسفة وفصل المقال وحي بني يقظان والشعر والشعراء والجديد..طوق الحمامة"، ومن سلسلة ذاكرة الكتابة "مساجد مصر والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى وأدونيس والشاهنامه ج١ ج٢ والجديد.. الكوميديا الإلهية"، ومن سلسلة العبور وهى من السلاسل الجديدة بالهيئة "كتاب الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي".

جدير بالذكر أن للهيئة جناح أخر داخل صالة البيع المخفض يضم كل إصدارات النشر الإقليمي والقديم من إصدارات الهيئة.

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