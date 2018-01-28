معتز عبد الفتاح: خوض السيسي انتخابات الرئاسة منفردا حدث في دول أخرى

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أزمات مصر على مرّ تاريخها الحديث تعود لـ3 أسباب، أولها، الصراعات الخارجية، والصراعات بين النخب، وثالثها الفساد.

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامجه "الطريق إلى الاتحادية"، عبر قناة "أون لايف"، أن فكرة خوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، السباق الانتخابي منفردًا حدثت في دول أخرى بالعالم، معربًا عن أمله أن تتبنى الدولة حزبين وليس حزبًا واحدًا، على أن لا يترأس "الرئيس" أيًا منهما، حتى تخلق نخبة وأخرى معارضة ولا يكون عندنا الجفاف السياسي الذي نحن في ظّله.

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يدخل بمصر في مغامرات خارجية، كما أن الدولة تحارب الفساد والرقابة الإدارية وتقوم بدورها جيدًا، مؤكدًا أن "اللي بيفكروا ينزلوا الشارع عايزين يضيعوا البلد".