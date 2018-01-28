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الوطن

سامح شكري: الأوضاع في ليبيا تخدم الإرهاب في التمدد لإفريقيا

اليوم AM 02:27
كتب: محمود البدوي
سامح شكري: الأوضاع في ليبيا تخدم الإرهاب في التمدد لإفريقيا

سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدول الإفريقية أصبحت أكثر شعورا بالضغط والخطورة والتحدي الذى أصبح يشكله الإرهاب وانتشاره في الساحة الإفريقية، والمتمثل في بوكو حرام في الغرب والشباب وتنظيمات أخرى في الشرق.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "نقطة تماس"، على قناة "أون لايف"، أن الأوضاع في ليبيا تعطي ساحة لهذه المنظمات للعمل على الأراضي الليبية واستخدامها كمنصة للانطلاق إلى دول الساحل والصحراء وإلى دول إفريقية عديدة.

وتابع قائلا: "مكافحة الإرهاب اصبح قضية تولي الدول الإفريقية الاهتمام بها".

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