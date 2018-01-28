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الوطن

حجز دعوى الرداد ضد إيهاب طلعت للحكم في 27 فبراير

منذ 15 دقيقة
كتب: طارق عباس
حجز دعوى الرداد ضد إيهاب طلعت للحكم في 27 فبراير

الرداد

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم، دعوى الفنان حسن الرداد، التي طالب فيها المنتج إيهاب طلعت، بدفع 23 مليون جنيه، بعد إخلاله ببنود التعاقد بينهما على إنتاج مسلسل باسم "نوح"، كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، إلا أنّ التصوير توقف بعد 4 أسابيع دون أسباب، للحكم، في جلسة 27 فبراير المقبل.

وحضر شعبان سعيد المحامي في النقض، عن الفنان حسن الرداد، وقدم للمحكمة أصل العقد بين الطرفين والصحيفة، وصمم على حجز الدعوى للحكم.

وكان المحامي، قدم أمام هيئة التحضير عدة شهادات من شركات مختلفة، تفيد بأنه رفض أكثر من عرض بسبب تعاقده مع إيهاب طلعت، ما تسبب له في خسائر مادية وأدبية، كما تقدم لنقابة المهن التمثيلية بشكوى، وأصدرت قرارا بإلزام إيهاب طلعت بدفع مستحقات موكله.

وقال شعبان سعيد، محامي الرداد في دعواه، إنّ إيهاب طلعت بصفته رئيس شركة "شيري ميديا"، تعاقد مع "الرداد" على بطولة المسلسل، وبعد التصوير توقف العمل دون أسباب، وهو ما ينص عليه العقد بأن يدفع المنتج أجر الفنان كاملا، خاصة وأنه فوت عليه الظهور في الموسم الرمضاني.

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