أبو مازن: نشكر مصر على موقفها الداعم لفلسطين في مجلس الأمن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إننا ننظر بافتخار لعلاقتنا بإفريقيا ونسعى دوما لتقويتها وتطويرها ضمن رؤية تاريخية ببعدها الاستراتيجي.

وأضاف عباس، خلال كلمته قمة الاتحاد الإفريقي الـ30 التي تعقد في إثيوبيا، "نشكر مصر ودول القارة الإفريقية على دعمها للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن".

وأكد: "مدينة القدس المتحلة تتعرض من قبل إسرائيل دولة الإحتلال، لهجمة شرسة تهدف لتغير هويتها الروحية ومكانتها التاريخية، والعبث بمقدساتها المسيحية والإسلامية، إضافة إلى إصدارها قوانين عديدة تكرس ضم القدس الشرقية، والاستيلاء عليها بقرار أحادي واتخاذ قرارات مخالفة".

وأوضح: "متمسكون بخيار السلام ونسعى لتحقيقه منذ عقود، غير أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب، المتعلق بالقدس قد جعل الولايات المتحدة طرفًا منحاذً لإسرائيل، واستبعدت نفسها كوسيط لعملية السلام".