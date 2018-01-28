جامعة المنصورة تتقدم عالميا في تقييم "ويبوميتريكس" الإسبانية المبدئي

أعلنت جامعة المنصورة، أن مؤسسة "Webometrics" أصدرت نتائج التقييم المبدئي لمواقع الجامعات العالمية للنصف الأول من العام الحالي "يناير 2018" والذي بين تقدم جامعة المنصورة عالميا إلى الترتيب 1351 بدلا من الترتيب 1411 عالميا وفي الترتيب 17 إفريقيا والثالث محليا بين الجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، في بيان صحفي، أن نتائج التصنيف الجديدة تخطو خطوات غير مسبوقة نحو التطور والوصول لجامعة عصرية كما يبين التصنيف تميز الجامعة محليا وعربيا وإفريقيا والذي يعد دليل على رسوخ الأسس التي بنيت عليها الخطط الاستراتيجية في الجامعة وخطط البحث العلمي وجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكذلك البوابة الإلكترونية للجامعة.

يذكر أن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت حيث يغطي أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم وينشر منهم 12 ألف جامعة، وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام ويصدر في أسبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي.