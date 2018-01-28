مركز عيون جامعة المنصورة ومعهد أليكانتا بإسبانيا ينظمان مؤتمر دولي

ينظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، المؤتمر الدولي الخامس تحت اسم منتدي المنصورة أليكانتا في الفترة من 1-2 فبراير 2018، تحت رعاية الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تشمل فعاليات المؤتمر نقل حي "فيديو كونفرانس" من معهد أليكانتا للعيون بإسبانيا كجزء من التعاون القائم بين الجامعتين.

ويعقد المؤتمر علي مدى 3 أيام، اليوم الأول دورات تعليمية لشباب أطباء العيون نواب ومعيدين واليوم الثاني والثالث نقل حي من معهد أليكانتا للعيون بإسبانيا ساعتين كل يوم من 9 إلى 11 صباحا وباقي اليومين عبارة عن محاضرات علمية وحلقات نقاش وورش عمل في مختلف التخصصات للعيون.

يحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة العيون بالجامعات المصرية وكذلك رئيس الجمعية الرمدية النيجيرية.