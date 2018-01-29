ما بين 2005 و2018.. اترشح في الأولى "غد" والتانية "غد تاني خالص"

13 عاما كانت كفيلة بأن تحدث خلالها تغييرات جذرية في الساحة السياسية بمصر، بداية من انتخابات الرئاسة 2005 التي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واندلاع ثورة 25 يناير 2011، وانتخابات 2012 الرئاسية وثورة 30 يونيو 2013، وعزل محمد مرسي وجماعة الإخوان من الحكم، ورئاسة المستشار عدلي منصور المؤقتة للبلاد، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، ليكون حزب الغد مثله مثل أي حزب آخر في الشارع المصري طرأت عليه تغييرات.

ففي العاشر من سبتمبر 2005، أعلن المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا، القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية حينها‏،‏ وذلك بعد استبعاد‏ 20‏ مرشحا حزبيا‏.‏

وكانت القائمة النهائية استقرت على 10 مرشحين حزبيين فقط‏،‏ وهم‏ محمد حسني مبارك‏ "الحزب الوطني الديمقراطي‏"‏ رمز الهلال‏،‏ وأيمن عبدالعزيز نور وشهرته الدكتور أيمن نور‏ "حزب الغد‏"‏ رمز النخلة‏،‏ وأسامة محمد عبدالشافي شلتوت وشهرته الدكتور أسامة شلتوت ‏"حزب التكافل‏"‏ رمز الهرم‏، ووحيد فخري الأقصري وشهرته وحيد الأقصري‏ "حزب مصر العربي الاشتراكي‏" رمز الشمس‏، وإبراهيم محمد عبدالمنعم ترك وشهرته إبراهيم ترك ‏"حزب الاتحادي الديمقراطي‏"‏ رمز الفنار‏، وأحمد الصباحي عوض الله خليل‏ "حزب الأمة‏"‏ رمز الكتاب‏،‏ والسيد رفعت محمد العجرودي وشهرته الدكتور رفعت العجرودي‏ "حزب الوفاق القومي‏"‏ رمز المصباح الضوئي‏،‏ وفوزي خليل محمد غزال وشهرته الدكتور فوزي غزال‏ "حزب مصر‏ 2000"‏ رمز السنبلة‏، ونعمان محمد خليل جمعة‏ "حزب الوفد الجديد‏" رمز الشعلة‏،‏ وممدوح محمد أحمد قناوي وشهرته ممدوح قناوي‏ "حزب الدستوري الاجتماعي‏" رمز البيت‏.‏

وحصل أيمن نور على 540405 أصوات بنسبة 7.577%، ليحل ثانيا بعد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي حصل على 6316784 صوتا بنسبة 88.571%.

فيما أعلن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إنه سيتقدم اليوم الإثنين، بأوراقه بشكل رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه انتهى من الكشف الطبي المطلوب للترشح.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن الهيئة العليا للحزب مجتمعة الآن لبحث كل الإجراءات والتحركات في الفترة المقبلة.

وكان بيان حزب الغد الصادر، أمس الأحد، أوضح أن موسى جمع تزكية 20 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، لكن موسى أعلن ترشحه في اليوم الأخير لتقديم أوراق للهيئة العليا للانتخابات.