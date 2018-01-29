له 5 نواب.. 7 معلومات عن حزب السلام مقدم المرشح الرئاسي المحتمل

ثلاثة أحزاب سياسية أعلنت دفعها بمرشحين للتنافس في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل، بينهم حزب السلام الديمقراطي الذي أعلن ترشيح أحمد الفضالي لرئاسة الجمهورية، لمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعرض "الوطن" أبرز 7 معلومات عن حزب السلام الديمقراطي، مقدم أحمد الفضالي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة:

- رئيس الحزب الحالي المستشار أحمد محمد بيومي الفضالي.

- تأسس حزب السلام الديمقراطي في 2 يوليو 2005، بقرار من لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

- شعار الحزب هو "الشعب أساس الحكم".

- للحزب عدة أهداف، أهمها مصر أولاً وأخيرًا، والمحافظة على ثقل مصر ومركزها عالميا، واحترام الدستور والقانون، وتحقيق الأهداف القومية، ودعم المرأة للمشاركة في بناء الوطن مشاركة كاملة وغيرها.

- للحزب 5 أعضاء في البرلمان.

- يرأس الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان النائب سعيد حساسين.

- يتزعم رئيس حزب السلام الديمقراطي الاجتماعي مجموعة أحزاب تيار الاستقلال، الذي تأسس إبان حكم جماعة الإخوان، ويعد أكبر تحالف بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية.