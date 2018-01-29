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الوطن

موجز الـ3 صباحا| رئيس الغد يترشح للرئاسة.. والفضالي يحسم موقفه صباحا

منذ 22 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ3 صباحا| رئيس الغد يترشح للرئاسة.. والفضالي يحسم موقفه صباحا

موسى مصطفى

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال أحمد نصار، أمين شباب حزب الغد، إن رئيس الحزب المهندس موسى مصطفى موسى، سيقدم أوراقه اليوم في الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب جاهز لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف نصار لـ"الوطن": "لا يزال اجتماع الهيئة العليا للحزب قائما حتى هذه اللحظة، ومسؤول الاتصال السياسي على تواصل الآن مع أمناء المحافظات وقيادات الحزب في المحافظات والقبائل العربية، وسيعقد اجتماعا طارئا في تمام الساعة الحادية عشر من صباخ اليوم الإثنين".

من جهة أخرى، قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن الهيئة العليا للحزب في حالة انعقاد دائم بعد الاجتماع الذي دعا له، مساء أمس الأحد، لبحث ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف الفضالي لـ"الوطن": "سنعلن عن الموقف النهائي صباح اليوم الإثنين".

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

"شباب الغد": سنتقدم بأوراق ترشح "موسى" لـ"الوطنية للانتخابات" اليوم

"الوطن" تنشر أول صورة لرئيس "الغد" مع قيادات الحزب بعد ترشحه للرئاسة

"الصحة": هناك مستشفيات خاصة لا تطبق قرار علاج المواطنين بدون رسوم

الفضالي: أناقش ترشحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولم أحسم موقفي بعد

بدأت بتغريدة لـ"بكري" وانتهت بـ3 مرشحين.. تفاصيل الليلة الكبيرة قبل غلق باب الترشح

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