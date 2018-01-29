تسجيل الدخول

الوطن

سياسية يمينية إيطالية: سنهدم أحياء الصفيح التي يبنيها المهاجرون

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
سياسية يمينية إيطالية: سنهدم أحياء الصفيح التي يبنيها المهاجرون

جورجا ميلوني-صورة أرشيفية

وعدت سياسية يمينية إيطالية بأن حزبها إن وصل الى الحكم، سيهدم الأحياء المكونة من منازل الصفيح التي يبنيها المهاجرون.

وأضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، في تصريحات تليفزيونية الاثنين، أن “الرأسمالية الكبرى تحتاج إلى العبيد لخفض حقوق العمال الذين يتمتعون ببعض الضمانات”، وإن “وصلنا إلى الحكم، فبرنامجنا يشتمل على الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم”، والذين “لن يدخلوا الى بلادنا مجددا طالما كنا في الحكومة”، لذلك “فإننا سندمر مدن الخيام والصفيح التي يقيم فيها هؤلاء اليائسين”.

وأشارت ميلوني الى أن “كل هذه الأماكن النائية، التي لا يدخلها القانون، والتي تعرف جميع الإدارات أين هي وعلى دراية بها، سنفككها وسنرسل سكانها بعيدا”، وذلك “من أجل مصلحتهم الخاصة أيضا”، واختتمت بالقول “أي كل أولئك الذين لا حق لهم بالبقاء في إيطاليا”، وفقا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية للانباء.

 

أخبار متعلقة

مهاجرون في إيطاليا يخيطون أفواههم مطالبين بإطلاق سراحهم

مهاجرون في إيطاليا يخيطون أفواههم مطالبين بإطلاق سراحهم

خاط تسعة مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا شفاههم احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراحهم.
مهاجرون مغاربة في

مهاجرون مغاربة في "إيطاليا" يخيطون شفاههم احتجاجا على طول اعتقالهم

خاط 13 مهاجرا مغربيا، محتجزين في مركز للمهاجرين بضواحي روما، شفاههم للاحتجاج على طول فترة اعتقالهم، في ثاني تحرك من نوعه، بحسب ما أفادت، اليوم، وسائل إعلام إيطالية
وصول مهاجرون جدد إلى مرافئ إيطاليا

وصول مهاجرون جدد إلى مرافئ إيطاليا

وصل اليوم، أكثر من 2000 مهاجر، إلى ثلاثة مرافىء إيطالية، على إثر العملية الدولية الواسعة، التي تجرى في هذه الأيام، في البحر المتوسط، لإنقاذ 25 سفينة، انطلقت من ليبيا، محملة بمهاجرين.
"العربية": مهاجرون يتطوعون للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد "زالزال إيطاليا"

"العربية": مهاجرون يتطوعون للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد "زالزال إيطاليا"

رغم محنة الهجرة والبحث عن مأوى آمن في أوروبا، لم يزد الزلزال الذي ضرب إيطاليا، هؤلاء المهاجرين سوى رغبة في تقديم المساعدة لعائلات إيطالية شردها الزلزال.

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل