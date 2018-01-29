سياسية يمينية إيطالية: سنهدم أحياء الصفيح التي يبنيها المهاجرون

وعدت سياسية يمينية إيطالية بأن حزبها إن وصل الى الحكم، سيهدم الأحياء المكونة من منازل الصفيح التي يبنيها المهاجرون.

وأضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، في تصريحات تليفزيونية الاثنين، أن “الرأسمالية الكبرى تحتاج إلى العبيد لخفض حقوق العمال الذين يتمتعون ببعض الضمانات”، وإن “وصلنا إلى الحكم، فبرنامجنا يشتمل على الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم”، والذين “لن يدخلوا الى بلادنا مجددا طالما كنا في الحكومة”، لذلك “فإننا سندمر مدن الخيام والصفيح التي يقيم فيها هؤلاء اليائسين”.

وأشارت ميلوني الى أن “كل هذه الأماكن النائية، التي لا يدخلها القانون، والتي تعرف جميع الإدارات أين هي وعلى دراية بها، سنفككها وسنرسل سكانها بعيدا”، وذلك “من أجل مصلحتهم الخاصة أيضا”، واختتمت بالقول “أي كل أولئك الذين لا حق لهم بالبقاء في إيطاليا”، وفقا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية للانباء.