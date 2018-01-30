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الوطن

موسى مصطفى عن أيمن نور: "ده فاقد الأهلية.. وهيدفع التمن قريب"

اليوم AM 12:26
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى عن أيمن نور: "ده فاقد الأهلية.. وهيدفع التمن قريب"

موسى مصطفى

شن المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الغد، هجومًا حادًا على الإخواني الهارب أيمن نور، بعد هجوم الأخير عقب إقدام  موسى على الترشح لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن أيمن نور لا بد أن يتم تقديمه للمحاكمة في أسرع وقت، وسيدفع الثمن غاليًا في القريب العاجل هو وكل أعوانه بما فيهم معتز مطر.

وتابع: "أيمن نور ده عدوه اللدود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو فاقد الأهلية والكيان".

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