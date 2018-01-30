طارق فهمي: لا توجد منافسة بين السيسي وموسى مصطفى موسى

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه لا توجد منافسة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح المحتمل للرئاسة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي تقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دفتر أحوال"، المذاع على فضائية "العاصمة": "الرئيس في كل الأحوال هو المتقدم، وأي مرشح آخر أيا كان خلفيته السياسية أو الحزبية لا يستطيع منافسته"، موضحًا أن السيسي هو المتصدر المشهد حاليا، وحقق إنجازات عديدة ومن حقه أن يستكمل هذه المدة.

وأكد أهمية المشاركة السياسية، في العملية الانتخابية، مطالبا وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، بأن تقوم بدورها بتوعية الشعب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية، حتى لا يتم التشويش على المشهد الانتخابي من القوى الخارجية.