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الوطن

البرلمان اليوم| مناقشة مبادرة "العودة للجذور" ومقترح دمج الشباب

اليوم AM 02:05
كتب: عبد الحميد جمعة
البرلمان اليوم| مناقشة مبادرة "العودة للجذور" ومقترح دمج الشباب

البرلمان

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات صدرت عن مجلس النواب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في سلسلة "البرلمان اليوم"، وفيما يلي أبرز أحداث أمس الاثنين:

- ترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة مقترح لجنة العفو الرئاسي لدمج الشباب المفرج عنهم في قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر والتصدي لما يعيق الدمج المجتمعي لهم.

- أرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون رقم 79 لسنة 2016 بخصوص إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.

- ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى مبادرة "العودة للجذور" بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- وافق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على طلب النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، ونائب حزب المصريين الأحرار في دائرة دار السلام، بالقيام بزيارة إلي مدارس دار السلام في أقرب فرصة.

وقال عبد العزيز خلال اجتماع مع لجنة حقوق الإنسان، الذي عقد اليوم برئاسة النائب علاء عابد، وحضور الوزير، إنه كان يتمنى أن يكون هناك وزير صاحب حلم وفكرة، مضيفا أن مدارس دار السلام تكتظ بالطلبة، ورغم أن إدارة دار السلام والبساتين التعليمية الجديدة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالعملية التعليمية في دار السلام، إلا أن نقص الإمكانيات المادية تقف حائلا لتطوير العملية التعليمية.

- وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإجراءات رد القضاة.

- وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، وكذلك ممثلي الوزارات الذين حضروا الاجتماع، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشـأن إنشاء نقابة للمتقاعدين.

- طالب النائب هيثم الحريري، الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بضرورة إعادة النظر فى حافز الإثابة، مؤكداً على أن العاملين في الضرائب نجحوا في تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة.

- أعرب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أسفه الشديد لمطالبة البعض للشعب المصري بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن من بادروا بهذه الدعوة في قمة الغباء السياسي الذي لا يقل عن غباء جماعة الإخوان الإرهابية.

- طالب النائب البرلماني عفيفي كامل، بضرورة احتساب الضريبة بشكل عادل لضمان زيادة الحصيلة الضريبية.

- قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن مقترح دمج الشباب المفرج عنهم مهم للغاية، خاصة بعد معاناة الكثير من هؤلاء الشباب في الدمج بالمجتمع مرة أخرى سواء في التعليم أو في العمل.

- قال النائب عصام فاروق نائب دائرة مصر القديمة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إدارة ملف سد النهضة بمنتهى الحكمة، مضيفًا أن نتيجة القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا والرئيس السوداني عمر البشير مطمئنة ومبشرة، لافتا إلى أن مصر تنتهج سياسة متزنة تجاه هذا الملف الذي يعد قضية أمن قومي للدول الثلاث.

- قدم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الخطة والموازنة، واللجنة التشريعية التي أعدت مشروع قانون بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن انهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.

- قال النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على توجيه رسالة طمأنه للشعب المصري أمس، عقب القمة الثلاثية التى جمعته بالرئيس السودانى ورئيس وزراء إثيوبيا اليوم، حول قضية سد النهضة.

 

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