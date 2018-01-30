محافظ قنا يشهد تدشين حملة "صوتك لمصر بكرة"

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تدشين حملة "صوتك لمصر بكرة" والتي تهدف إلى توعية السيدات بأهمية الانتخابات الرئاسية في المرحلة المقبلة وأهمية الإدلاء بأصواتهن للحفاظ على الوطن ومكتسباته التي تحققت في الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتورة هدى سعدي مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية وعدد كبير من سيدات محافظة قنا.

وأكد محافظ قنا أن للمرأة المصرية دور كبير في الحياة السياسية بمصر حيث تمتلك كتلة تصويتية كبيرة فالمرأة نصف المجتمع تبذل الجهد من اجل تنمية وتقدم المجتمع.

وأضاف أن الحملة اليوم هي نقطة انطلاق لمدن وقرى المحافظة لحث المرأة على الخروج والمشاركة في الانتخابات الرئاسية انطلاقا من وعيها ووطنيتها وسعيها للحفاظ على الوطن وحماية مكاسبه، لقد لعبت المرأة القنائية دورا هاما في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية لوعيها وتطلعها إلى غد أفضل إليها ولأبنائها.

ودعا الهجان سيدات محافظة قنا إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة استكمالا لمسيرتها في الحياة السياسية المصرية لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة والحرية.

من جانبه أشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أهمية الأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة، فالمرأة المصرية دائمًا على قدر المسؤولية وستقوم بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل لما لها من أثر بالغ في تنمية الوطن.

وقالت مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، إن حملة "صوتك لمصر بكرة" تحت رعاية السيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، فالحملة توجه رسالة لتحفيز المرأة للنزول للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية فالدستور المصري أعطى للمرأة مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالمرأة حققت كل ما كانت تسعى إليه في ظل اهتمام وإيمان القيادة السياسية بدورها الهام والرائد في كافة المجالات.