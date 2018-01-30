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الوطن

رئيس جامعة بني سويف يستمع لمشاكل العاملين وأساتذة كلية التمريض

منذ 9 دقيقة
كتب: عمرو رجب
رئيس جامعة بني سويف يستمع لمشاكل العاملين وأساتذة كلية التمريض

جانب من الزيارة

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا،  بالعاملين وأساتذة كلية التمريض، للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، ومعرفة آرائهم في كيفية تطوير العمل داخل الكلية، على هامش زيارته للكلية صباح اليوم.

وتفقد رئيس الجامعة، مرافق الكلية والمعامل والمدرجات والمكتبة وإدارات الكلية المتنوعة، لمتابعة سير العملية التعليمية برفقة الدكتور محمد حسين معبد عميد الكلية.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة استغلال وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بمعامل الكلية المتميزة عن طريق تنظيم دورات تدريبية متخصصة للراغبين من داخل وخارج الجامعة، وإبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات التعليمية المتنوعة لتحقيق الاستفادة من تلك المعامل إضافة إلى تنمية الموارد المالية للكلية.

ووجه "حسن" بسرعة الانتهاء من المدرج الكبير بالدور الأرضي خلال أسبوع بحد أقصى وتزويدة بأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية الحديثة مع مراعاة قواعد الأمن والسلامة الأساسية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرروة تعاون الكلية مع مركز الإنتاج لإنشاء كافتيريا خاصة وعلى مستوى راقي للكلية، مطالبا بإعادة توزيع المكاتب لتحقيق أكبر استفادة من غرف الكلية وتلبية كافة الاحتياجات الإدارية.

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