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الوطن

سكرتير عام جنوب سيناء يناقش الخطة الاستثمارية مع رؤساء المدن

منذ 25 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
سكرتير عام جنوب سيناء يناقش الخطة الاستثمارية مع رؤساء المدن

جانب من الاجتماع

قال اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2017/ 2018 بلغ نحو 160 مليون جنيه موزعة على مدن المحافظة وباقي المديريات.

وأضاف "عيسى" أن نسبة تنفيذ الخطة بلغ أكثر من 50% حيث تقوم المحافظة بعمل مشروعات ضخمة تشمل البنية التحتية والخدمات لرفع مستوى المعيشة للمواطن السينائي.

وأشاد عيسى بالمجهود المبذول من كل التنفيذيين للانتهاء من الخطة قبل يوليو من العام الحالي، وتوقع أن ترتفع موازنة المحافظة العام المقبل 2018 - 2019 لوجود مشروعات كبرى بالمحافظة تحتاج خدمات مثل جامعة الملك سلمان والإسكان الاجتماعي وإنارة التجمعات البدوية وتوصيل المرافق للمناطق المحرومة وتطوير العشوائيات.

وطالب عيسى جميع رؤساء المدن بسرعة إنجاز المشروعات المزمع افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة في مارس المقبل مشدد بعدم التقصير في إنجاز المشروعات وفقا للمعاير المحددة وبجودة عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع سكرتير عام المحافظة بجميع لرؤساء المدن اليوم للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم وفقا للخطة الاستثمارية بكل مدينة.

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