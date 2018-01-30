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الوطن

تحرير 414 قضية تموينية خلال شهر في بني سويف

منذ 6 دقيقة
كتب: عمرو رجب
تحرير 414 قضية تموينية خلال شهر في بني سويف

صورة أرشيفية

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير مباحث التموين بالمحافظة لـ414 قضية تموينية خلال شهر يناير الجاري، في إطار الحملات التي تشنها الإدارة بناء على توجيهات وزير الداخلية ومحافظ بني سويف، وتعليمات مدير أمن بني سويف، لتكثيف الجهود في شتى المجالات والعمل على استقرار الحالة التموينية وتحقيق ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على توفير احتياجاتهم من السلع الضرورية بالأسعار المناسبة، والاطمئنان إلى قدرة الأجهزة الرقابية وامتداد عملها للقرى والنجوع وإزالة أسباب شكواهم وردع المنحرفين والمتاجرين بقوت الشعب.

وتضمنت القضايا تحرير 28 محضر عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، و16 محضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و4 محاضر تصرف في حصة الدقيق المدعم، و9 محاضر استخدام شنط سوداء، و4 محاضر عدم الإعلان عن قانون حماية المستهلك، و5 محاضر حيازة سلعة بدون فواتير أو مستندات، ومحضران تجميع بطاقات تموينية، و16 محضر غلق المحل أثناء المواعيد الرسمية، وغيرها من المحاضر المتنوعة.

 

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