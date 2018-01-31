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الوطن

مديرية أمن الأقصر تكشف تفاصيل حريق الفندق العائم

اليوم AM 12:33
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
مديرية أمن الأقصر تكشف تفاصيل حريق الفندق العائم

حريق الفندق العائم

أصدرت مديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، بيانًا لكشف تفاصيل حريق بفندق عائم بمرسى سياحي جنوب الأقصر.

وقال البيان، إن مركز شرطة الأقصر تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالفندق العائم (أوركيد) التابع لشركة وينجز تورز، ويخلوا من النزلاء ومتوقف عن العمل منذ تاريخ أكتوبر 2012.

وأضاف البيان، أن قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والمسطحات وإدارة تامين العائمات والمراسي السياحية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز تحركوا على الفور لموقع الحريق، وتم إخلاء المرسى والمراسي المجاورة من الفنادق العائمة بالمنطقة وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

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