محافظ الدقهلية: افتتاح مشروعات قيمتها 6 مليارات جنيه في العيد القومي

وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، التهنئة لأهالي الدقهلية بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة فبراير 2018.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المحافظة انتهت من استعدادات الاحتفال بالعيد القومي والذي يستمر لمدة أسبوع بداية من 3 فبراير وحتى 9 فبراير والذي يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة على قوات الغزو الأوروبي عام 1250 في معركه المنصورة، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا وإيداعه أسيرا بدار بن لقمان بالمنصورة، والتي تظل شاهدة على بسالة وعراقة شعب الدقهلية ودوره الوطني البارز في صد وإيقاف الغزو الأوروبي على مصر.

وأكد محافظ الدقهلية، أن مصر شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، وكان لمحافظة الدقهلية نصيب كبير من تلك الإنجازات، وستشهد احتفالات العيد القومي هذا العام افتتاح العديد من المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في كافة القطاعات الخدمية، ووضع حجر أساس مشروعات جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، بالإضافة لتنظيم عروض فنية وثقافية تضم شخصيات عامة وتنفيذية مثل الشاعر جمال الشاعر، والكاتب الصحفي أسامه سرايا، والدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وأشار الشعراوي، إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج الاحتفالات بالتفصيل في أول يوم للاحتفالات عقب إطلاق الشعلة مساء يوم 3 فبراير المقبل.