ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من اللواء شريف عبد الحميد رئيس البحث الجنائي، ورد من ضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات، يفيد بضبط تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج ومساومة مالكيها لدفع مبالغ مالية نظير إعادتها.

تمكن ضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات، بضبط كلًا من "و. م"، 43 سنة، صاحب ورشة حدادة، مقيم أول المحلة، محافظة الغربية، السابق اتهامه في 16 قضية "سرقة بالإكراه، واستعمال قوة، وسلاح ناري، وشروع في قتل، وتزوير، ومخدرات، ومشاجرة، وسلاح أبيض، و "س. س. ع"، 30 سنة، عامل، مقيم ثان المحلة، محافظة الغربية، السابق اتهامه في 15 قضية "سرقة بالإكراه، وسرقة"، و "ا. ن. ع"، 26 سنة، عاطل، مقيم مركز شرطة طنطا، محافظة الغربية "هارب".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة سيارات، بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب بمحافظات "الإسكندرية، والغربية، والبحيرة"، منهم القضية جنح قسم ثان طنطا، بأمن الغربية، عن بلاغ "ل. ع. ل"، بسرقة سيارته ملاكي غربية، أثناء وقوفها بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط السيارات، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد لهما في الميعاد القانوني.