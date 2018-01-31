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الوطن

"الأزهر": لم نحذف دولة تونس من قائمة الدول الإسلامية

منذ 12 دقيقة
كتب: وائل سعد
"الأزهر": لم نحذف دولة تونس من قائمة الدول الإسلامية

الازهر - ارشيفية

قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إن العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بقيام مشيخة الأزهر الشريف بحذف دولة تونس من قائمة الدول الإسلامية بسبب القرارات الأخيرة التي أقرتها في مجال حقوق المرأة.

وتواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن الأزهر لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة، كما أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة.

وفي النهاية، ناشدت مشيخة الأزهر الشريف كل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع المركز الإعلامي بالمشيخة على ‏الخط الساخن 19493، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق أو الدخول على الموقع ‏الإلكتروني للمشيخة (‏‏http://www.azhar.eg).

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