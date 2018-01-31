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الوطن

تيريزا ماي في الصين لتعزيز العلاقات التجارية بعد بريكست

منذ 10 دقيقة
كتب: أ ف ب
تيريزا ماي في الصين لتعزيز العلاقات التجارية بعد بريكست

تيريزا ماي

تسعى رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي بدأت اليوم زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز علاقات بلادها التجارية، استعدادًا لمرحلة ما بعد بريكست في حين تواجه مشكلات في بلادها لا سيما داخل حزب المحافظين.

وقالت ماي خلال لقاء نظيرها الصيني "لي كه تشيانغ"، إنه الوقت المناسب للتفكير بسبل تعزيز "العصر الذهبي" والشراكة الاستراتيجية بين بكين ولندن.

وأضافت ماي خلال حفل استقبال أُقيم على شرفها في قصر الشعب "نحن عاقدو العزم على تعميق علاقاتنا التجارية".

ولكن الرهان كبير بالنسبة لها أن تسلط الأنظار على مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانية، وذكرت وسائل الإعلام أن نحو أربعين نائبًا ومحافظًا دعوا إلى إقالتها من رئاسة الحزب نظرًا لاستيائهم من الاستراتيجية التي تعتمدها في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومن سياستها الداخلية.

وبدأ مجلس اللوردات الثلاثاء دراسة مشروع قانون الانسحاب وسط مناقشات حادة وبعد إحراج حكومة ماي إثر نشر وسائل الإعلام تقريرًا داخليًا يفصل التداعيات الاقتصادية السلبية بعد بريكست.

ولكن ماي أكدت الأربعاء ثباتها بقولها للصحافيين الذين يرافقونها إلى الصين، "اقوم بخدمة بلدي وحزبي، ولست من النوع الذي ينسحب".

ويجعلها موقفها تتمسك أكثر بصيغة "العصر الذهبي" الصينية البريطانية التي نشأت بعد الزيارة الأولى للرئيس شي جينبينغ في 2015.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت رئيس الوزراء التي يرافقها ممثلو نحو خمسين شركة ومؤسسة في ما يعد أكبر وفد يتوجه إلى الخارج في زيارة رسمية في عهدها، انه سيتم خلال الزيارة ابرام عقود تجارية بقيمة 9 مليارات جنيه استرليني "10,2 مليار يورو".

وقالت إن البلدين يحددان القطاعات التي تتصدر اهتماماتهما والتي ستركز عليها المبادلات التجارية والاستثمارات مع التفاوض لرفع الحواجز التجارية ولا سيما من اجل التقدم باتجاه تصدير لحوم العجل البريطانية الى الصين.

- لا شتاء بيننا - وفي حال الانسحاب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ستكتسي الشراكة التجارية مع الصين، ثاني اقتصادات العالم والقوة التجارية الرئيسية إلى جانب الولايات المتحدة، أهمية حاسمة بالنسبة لبريطانيا.

وقال لي كه تشيانغ، لدى استقباله ماي "اعتقد أن الربيع الذي حل باكرًا يمكن أن يحمل ثمارًا جديدة تضفي مزيدًا من البريق على العصر الذهبي لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف ان العلاقات الصينية-البريطانية "لا تعرف شتاء، وإنما الربيع فقط ولن تتأثر ببريكست".

استهلت ماي زيارتها الأربعاء من مدينة ووهان الصناعية الكبرى في وسط الصين ثم توجهت إلى بكين حيث تجتمع الخميس مع الرئيس شي قبل أن تختتمها الجمعة في شنغهاي في الشرق.

ومهد وزير الدولة للتجارة الخارجية ليام فوكس للزيارة عبر التباحث مع المسؤولين الصينيين بشأن فتح الأسواق الصينية أمام الصادرات البريطانية ولا سيما الخدمات المالية.

وعدا عن الملفات التجارية، ستناقش ماي مواضيع مثل التغير المناخي وكوريا الشمالية وسيكون عليها كذلك تناول مسائل سياسية شائكة مثل حقوق الإنسان في الصين أو تدهور الاوضاع السياسية في هونغ كونغ.

وكتب كريس باتن آخر حاكم بريطاني في هونغ كونغ قبل إعادتها للصين في 1997 في رسالة وجهها الى الحكومة قبل زيارة ماي، أن المستعمرة البريطانية السابقة التي لا تزال تتمتع بحكم ذاتي تواجه "تهديدات متنامية تطال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان واستقلاليتها".

- حديث صريح - وبالمثل، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ماي الى ابداء "الحزم" مع الصين في مسالة حقوق الإنسان وإساءة معاملة الأصوات المعارضة.

وأكدت ماي في وقت سابق هذا الأسبوع أن "عمق علاقاتنا الثنائية تسمح لنا ببحث كل المواضيع بصراحة".

ولكن دون أن تخفي ان التجارة تبقى الموضوع الرئيسي لزيارتها كتبت ماي في مقال نشرته "فايننشال تايمز" ان "المملكة المتحدة والصين لا تتفقان تماماً بشأن كل الأمور وإنما بصفتنا شركاء نعمل على دعم التبادل الحر، يمكننا العمل معا "بما يخدم" اقتصادينا".

ومن المواضيع الأخرى الحساسة سعي الصين للحصول على تأييد لندن مبادرة "طرق الحرير الجديدة" وهو مشروع ضخم من البنى التحتية في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ولكن على غرار العديد من الدول الأوروبية اتخذت لندن موقفا متحفظا ازاء هذه المبادرة التي يُنظر اليها على أنها وسيلة لتوسيع النفوذ الصيني.

وقالت ماي الأربعاء "نحن نرحب بالفرص" التي توفرها المبادرة، ولكنها عبرت مع ذلك عن تحفظها بدعوتها الصين الى العمل مع بريطانيا من أجل احترام "المعايير الدولية".

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