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الوطن

تموين الوادي الجديد يضبط 72 مخالفة

منذ 8 دقيقة
كتب: شرف غريب
تموين الوادي الجديد يضبط 72 مخالفة

حملات تموينية بالاسواق في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تفتيش تموينية تحت إشراف المهندس صلاح السيد مدير عام مديرية التموين، وأسفرت عن ضبط 72 مخالفة تموينية.

وقال صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تحرير 3 محاضر غش تجاري، ومحضر واحد لسلع غذائية مجهولة المصدر و35 محضرا عدم إعلان، و31 محضرا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لمزاولة مهنة بدون ترخيص.

وجرى التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرير محاضر بالمخالفات للعرض على النيابة العامة.

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